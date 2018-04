Corvette Stingray Convertible geeft zich bloot

Door: BV

Van de in Detroit voorgestelde nagelnieuwe Corvette Stingray, komt ook een convertible. Die wordt niet eens twee maanden na z'n gesloten broer voorgesteld in Genève. Een paar dagen voor het doek ervan af gaat en de specificaties worden vrijgegeven, stuurt Chevrolet nu de eerste beelden de wereld in.

Dat de Corvette een canvas dakconstructie kreeg, lag voor de hand. Daar wordt het palet duidelijk van gespekt met meerdere kleuren. De bediening geschiedt geheel elektrisch. Onder de kap zit dezelfde 6,2l V8 met 450pk en 610Nm, gekoppeld aan handgeschakelde transmissie met zeven versnellingen of een automaat. Dat is uiteraard identiek als bij de Coupé.