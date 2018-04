Race-exoot: Wiesmann GT MF4 Clubsport

Door: BV

Eigenlijk teert het in 1988 opgerichte Wiesmann op één model. Maar de excentrieke Duitsers houden hun creatie bij de tijd. En ook dit jaar valt er op het Autosalon van Genève nieuws te rapen. Er is een nieuwe variant die voluit GTMF4-CS heet. Eigenlijk een open Wiesmann (de gesloten versies hebben typeaanduiding MF5) in een Clubsport-uitvoering. Slechts 25 stuks zullen ervan gebouwd worden en het bedrijf garandeert dat de eigenaars zich zowel op de openbare weg als op circuit zullen kunnen vermaken.

Onder de kap zit dezelfde 420pk sterke BMW V8 als de gewone MF4. Er is wel een tikkeltje gewicht bespaard. Ruiten in polycarbonaat en een dakconstructie (die je vast moet zetten met klemmen) in carbon bijvoorbeeld. Traditionele portiergrepen, een airco en muziekinstallatie werden ook overboord gekeild. Daardoor tikt de Clubsport af op 1.350kg - eigenaardig genoeg ‘slechts' 20kg minder dan de versie mét comfortuitrusting. De racekuipjes, standaard vierpunts raceharnassen en de rolkooi zijn natuurlijk ook niet zonder massa.

De ingreep stelt de pk-gewichtsverhouding natuurlijk weer wat scherper. Elke pk sleurt nu slechts 3,2kg mee. Dat helpt om een sprint in 4,4 seconden en een top van 293km/u te realiseren.

Waar de Clubsport z'n pluimen verdient, is in de aanwezigheid van een geheel adaptief onderstel dat bovendien een breder spoor heeft. Wie wil kan nog krachtiger remmen uit de optielijst plukken, kiezen voor een andere eindoverbrenging of Michelin cup-banden laten monteren. En dat allemaal voor € 193.193 (af-fabriek). Bekijk 'm in de fotospecial.