Eerste details Wiesmann GT MF5

Door: BV

Wiesmann gebruikte voor z'n MF5 de 507pk sterke V10 van de BMW M5. Maar BMW heeft z'n tiencilinder met pensioen gestuurd. Wiesmann kon dus niet anders dan bij BMW een andere oplossing zoeken. Die is er nu, in de vorm van de 4,4l dikke V8 twinturbo. Een motor die BMW gebruikt in de X5 M en X6 M en daarin 555pk ontwikkelt en ongewijzigd in de neus van Wiesmanns nieuwe GT MF5 wordt gedropt.

De eenheid weegt minder dan de uitgaande centrale en levert meer trekkracht en vermogen. Dat betekent dus dat er ruimte is om de oude prestaties van de MF5 (een sprinttijd van 3,9 seconden en top van 310km/u) te verbeteren. De exacte details geeft Wiesmann nog niet vrij, maar de Duitse nicheconstructeur uit Dülmen liet aan onze redactie alvast weten dat het ervan uitgaat de acceleratietijd met haast een halve tel te kunnen verbeteren. Of de topsnelheid ook daadwerkelijk hoger komt te liggen, is nog een open vraag. "Dat is minder relevant en er moet rekening gehouden worden met de stabiliteit", klinkt het.