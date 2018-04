Mercedes A-Klasse is echte hipster

Door: BV

Als je als autoconstructeur tegenwoordig een beetje hip voor de dag wil komen heb je geen keuze: je moet het product kunnen aankleden met kleuraccenten, stickers en velgen die recht uit de tippelzone lijken te komen. En de Mercedes A Klasse kan die trend natuurlijk niet zomaar aan z'n neus laten voorbijgaan. Op het Autosalon van Genève wordt het leverprogramma van de kleine zelfzekere Mercedes daarom gespekt met de nodige kleef- en vervangdelen.

De lijst is best lang, en de beelden in bijhorende fotospecial geven een goed idee van hoe je A-Klasse eruit ziet als je ze ongeveer allemaal aanstipt. Noteer alvast een dakvleugel, diffuser en voorspoiler in rood, gecomplimenteerd met een uitgebreide stickerset waarin de zwart-wit-geblokte vlag een hoofdrol speelt. Je kan die ook nog aanvullen met een ‘circuit'-kleverset met nummers op de motorkap en deuren. Met dat laatste mag je je in theorie overigens niet op de openbare weg begeven in België.

Andere zaken die je op de beelden ontwaart zijn de grote 18-duims velgen en de specifieke grille aan de buitenzijde. Binnenin mag je je verheugen op verlichte ‘sport' deurdrempels, een stuurwiel met afgevlakte onderkant, sportpedalen, een mattenset... en er zijn zelfs onzichtbare aanpassingen mogelijk. Een sportophanging of opgewaardeerd remsysteem bijvoorbeeld.

De aankleding is (in Duitsland) al verkrijgbaar vanaf € 25 (voor de Sport-badge) tot € 855 (voor de remmen). De complete prijslijst hebben we op onze facebook-pagina gedropt.