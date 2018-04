Nieuwe Mercedes A-Klasse laat zich zien

Door: BV

Van de Mercedes A-Klasse hadden we alleen nog maar het interieur te zien gekregen. Dat lijkt als twee druppels water op dat van de eerder al voorgestelde B-Klasse. Logisch, want beide modellen delen dezelfde structuur. Die heeft de motor nu op een conventionele plaats tussen de voorwielen en niet meer onder een sandwichvloer. Voor de B levert dat in de eerste plaats meer hoofdruimte op zonder dat de koets hoger moet worden. In de A-Klasse wordt de beschikbare plaats aangewend om een meer klassiek tweevolumekoetswerk te maken. Mercedes verandert het geweer dus van schouder en mikt nu zonder blozen op de nieuwe Audi A3 of BMW 1-Reeks. Er komt ook nog een driedeursversie en een mini-CLS - een dynamisch gelijnde vierdeurs.

De A-Klasse krijgt gewoon dezelfde motoren achter de grille dan de B. Dat is een 1.6l viercilinder turbo met 122 en 156pk bij de benzines en een 109 en 136pk sterke 1.8 voor wat de diesels betreft. Uiteraard is het model te zien op het Autosalon van Genève.