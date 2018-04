Toyota trekt schuif grote miniaturen open

Door: BV

De echte petrolhead heeft niet zelden een garage vol droomwagens. Geen echte, wel schaalmodellen. En dan zijn die in schaal 1:43 of 1:18 het meest populair. Meestal zijn het modelletjes die in serie gebouwd worden. Autoconstructeurs maken ook gebruik van schaalmodellen, al zijn die meestal een stuk groter. In normale omstandigheden krijgen normale stervelingen die niet eens te zien. Ze worden immers gebruikt voor ‘interne doeleinden'. Dat zijn dan zaken als designonderzoek, windtunneltests, marketingtests en diens meer.

Toyota heeft doorheen de geschiedenis een stevige collectie modellen op schaal 1:5 verzameld. Die zijn nog nooit eerder publiek getoond, maar vijftig unieke exemplaren zijn nu uit hun normale bewaarplaats in het Toyota Design Center gehaald en te bezichtigen in het Toyota Automobile Museum in Nagakute. Je moet er dus voor Japan, of je kan de meeste gewoon bekijken in onze fotospecial.