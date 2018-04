Campagna haalt de kracht bij BMW

Door: BV

Campagna is een piepkleine Canadese constructeur van driewielers die voor de aandrijving gebruik maken van een enkel achterwiel. En dat is niet het enige wat ze gemeen hebben met een motorfiets. Er wordt immers gebruik gemaakt van de aandrijflijn van een tweewieler. Het bedrijf gebruikt al centrales van Kawasaki en Harley-Davidson, en voegt nu een 1.6l zescilinder met sequentiële zesbak van BMW aan het smakenpalet toe. Goed voor 160pk en 175Nm, wat een top van zo'n 220km/u en een sprinttijd van minder dan 5 seconden mogelijk moet maken.

De tweezitter is eerder Spartaans en heeft met een lengte van 3,5m breedte van 1,98m en hoogte van amper 1m bescheiden afmetingen. Maar er is toch een beetje luxe aan boord. Waterresistente zetels zijn altijd een meevaller, er is een degelijke geluidsinstallatie en er zijn zelfs twee koffers met een inhoud van 46l.