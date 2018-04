Nissan Deltawing draagt een hoed

Door: AUTO55

De Deltawing coupé zal pas later deze week worden voorgesteld op de Sebring International Raceway in de VS, maar Nissan loste nu reeds de eerste foto's van hun onconventionele scheurijzer in gesloten toestand. Volgens de Japanners wordt de bestuurder een betere zichtbaarheid en bescherming gegarandeerd, en voldoet de auto aan de LMP1-regels voor 2014.

Onder zijn huid schuilt een 2,0l turbobenzinemotor van de hand van Elan Motorsports Technologies. De Deltawing zonder dak wordt momenteel aangedreven door een geblazen 1.6 die ook in de topversies van de Juke voorkomt, zoals de Juke Nismo. Later dit jaar zal Nissan haar nieuwste telg laten opdraven in de American Le Mans Series.