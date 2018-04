VAB: 8 op 10 kopers schat Belasting op Inverkeerstelling fout in

Door: BV

Mobiliteitsorganisatie VAB noemt de in 2012 doorgevoerde hervorming van de BIV een mislukking. Door de berekeningscriteria van de BIV complex te maken, weet het overgrote deel van de klanten niet langer waarop die eigenlijk berekend wordt. Dat moet blijken uit een enquète die de organisatie uitvoerde.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 14% van de kopers van een tweedehandswagen niet weet dat de BIV ook bij de inschrijving daarvan verschuldigd is. Bovendien was 49% van alle mensen niet op de hoogte van het juiste bedrag en de te betalen BIV. Vier op tien ondervraagden meent te weten waarop de BIV berekend wordt, maar bij navraag is ook van die groep nog 46% fout. Tenslotte de dooddoener: 78% van de mensen weet niet hoe de nieuwe BIV-regeling in elkaar zit.

De vakorganisatie stelt op basis van dat onderzoek dat de BIV onmogelijk een sturend effect kan hebben op de aankoop, terwijl het officiële standpunt toch is dat die fiscale hervorming dient om een ‘groener' consumentengedrag te beïnvloeden. Dat alles staat overigens nog los van de problemen die een verschillende bedrijfsfiscaliteit omtrent auto's met zich meebrengt.

VAB hekelt tegelijk de grote verschillen tussen BIV op een nieuwe en een tweedehandse wagen. Het haalt er ter illustratie een Citroën C5 break bij. Een twee jaar oud exemplaar dat voldoet aan de Euro5-emissienorm inschrijven kost zo maar eventjes € 3.014,58. Een nagenoeg identiek nieuw exemplaar, eveneens met emissienorm Euro 5, in het verkeer brengen kost € 1.083,72. En nochtans is de uitstoot van beide voertuigen nauwelijks verschillend. De CO2-uitstoot van een nieuwe bedraagt 189gr/km, de twee jaar oude laat 195gr/km optekenen. Een verschil van drie procent dat in inschrijvingstaks wordt uitvergroot tot zo maar eventjes € 1.930,86.

Meer over de BIV, met inbegrip van een link naar de online berekeningsmodule, vind je op de informatiepagina van Auto55.be.