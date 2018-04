Mercedes G63 AMG 6x6 is gemeend

Door: AUTO55

De G63 AMG 6x6 is 5,87m lang, 2,10m breed en 2,30m hoog. Dat zijn extreme cijfers voor een al even extreme machine, die vanaf oktober de verkoop in gaat. Het prijskaartje zou naar verluidt drie maal hoger ligt dan dat van een G63 AMG met een stel wielen minder. Behalve geïnteresseerde kandidaten uit het Midden-Oosten lijkt ook het Australische leger bereid om de nodige centen boven te halen.

Zoals intussen vermeld beschikt de ruim 3,8 ton wegende alleskunner over 6 aangedreven wielen en worden de krachten volgens een 30/40/30-verhouding over het trio assen verdeeld. Grote 37" terreinbanden zorgen voor contact met de (al dan niet losse) ondergrond. Maximaal worden er 544 benzinepaarden opgewekt uit de geblazen 5.5 V8, die ook nog eens 760Nm koppel aflevert.

Om zijn capaciteiten optimaal te benutten kunnen spersloten al rijdend worden geselecteerd en zijn de wielen lager geplaatst middels aangepaste portaaloverbrengingen op de aseinden. Hierdoor kan de G63 AMG 6x6 nog verder het water in. Een ander staaltje techniek is het controlesysteem van de bandenspanning. Een viertal luchttanks met 20 liter inhoud staan een wijziging toe (tussen 0,5 en 1,8 bar) door simpelweg een knop te bespelen. Alweer een goede denkoefening van Mercedes om de verschillende ondergronden te lijf te gaan - lees: om ervoor te zorgen dat het terreinwonder nergens vast komt te zitten.

Maar laat je door zijn ruwe uiterlijk niet misleiden. Binnenin ontpopt de zespotige G zich tot een waar salon, met alcantara voor de hemelbekleding en de dakstijlen, individueel elektrisch verstelbare stoelen met ventilatie, een Rear Seat Entertainment System voor de passagiers en natuurlijk de verplichte portie leder om het niveau van een Duitse luxeslee te behouden. Sjeiks zijn ook maar mensen. Ontdek de G63 AMG 6x6 in onze uitgebreide fotospecial.