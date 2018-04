Nurburgring te koop voor € 125 miljoen

Door: BV

Dat de Nürburgring in financiële moeilijkheden zat, wist inmiddels ongeveer de ganse autominnende gemeenschap. En nu is officieel dat de Duitse overheid het complex te koop zet. De door de staat aangewezen curator Jens Lieser heeft het over 5 à 10 serieuze potentiële overnamekandidaten, terwijl er een prijs van € 125 miljoen circuleert. Het is evenwel onduidelijk of die prijs het ganse complex met congrescentra, rijscholen, pretpark, bowlingbaan en cinemazaal omvat, dan wel over een deel - bijvoorbeeld enkel het 20km lange en 154 bochten tellende historische circuit - gaat.