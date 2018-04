Renault werkt met Ross Lovegrove aan concept

Door: BV

Renault heeft een nieuwe concept car klaar en die wordt voor één keer niet voorgesteld op een autosalon, maar in Milaan op een designbeurs. Die opent de deuren op 8 april, wat betekent dat het de hoogste tijd is voor de eerste teasers.

Dat de Triennale in Milaan is gekozen, is overigens niet helemaal toevallig. Renault heeft voor dit studiemodel immers industrieel Designer Ross Lovegrove onder de arm genomen. Die maakte al naam en faam met ontwerpen die erg sterk op de natuur geïnspireerd zijn. En dat is alvast de vormgeving van de groene velgen aan te zien. De lijnen die de banden sieren zijn nog zo'n karakterkenmerk van de man.

Wat het studiemodel is, zegt Renault nog niet, maar de eerste foto van de futuristisch verlichte achtersteven suggereert alvast dat het een drie- of vijfdeurs is met een achterklep.