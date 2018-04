Lyonheart K gaat E-Type achterna

Door: AUTO55

Voor een moderne interpretatie van de legendarische Jaguar E-Type moet je tegenwoordig bij Lyonheart zijn. Daar kan je vanaf volgend jaar, na een overschrijving van minstens 360.000 belastingvrije euro's, de sleutels van een gloednieuwe 'K' afhalen. Voor de roadster vraagt men nog eens € 15.000 extra. Maar kandidaten moeten snel zijn. De kleine autobouwer uit het Britse Coventry houdt de oplage beperkt tot 250 stuks, waarvan de helft allicht in Europa blijft. De band gaat vanaf december aan het rollen, de leveringstermijn varieert tussen 18 en 24 maanden.

Onder de langgerekte motorkap rust een door Cosworth opgedreven 5.0 V8 met supercharger die we kennen uit de Jaguar XKR-S. De achtpitter genereert goed 575pk en 700Nm koppel en is gekoppeld aan een automatische zesbak. Vanuit stilstand heeft de K slechts 3,9 seconden nodig om 100km/u aan te tikken, zijn topsnelheid bedraagt 300km/u (begrensd). Lyonheart claimt een gemiddelde dorst van 11,9l/100km en een CO2-uitstoot van 292km/u.

De sierlijke Brit is ontworpen door Bo Zolland en Robert Palm en draagt een uit aluminium opgetrokken koetswerk. Hoewel erg retro ogend, is de auto voorzien van moderne snufjes zoals een Bowers & Wilkins audio-installatie, bluetooth, een USB- en iPod-aansluiting alsook bi-xenonkoplampen. In geval van de roadster kan de softtop in slechts 12 seconden open of toe, en dat tot 50km/u. Meer beeld tref je in de fotospecial.