6 Concepts van Jeep

Door: BV

De jaarlijkse Easter Safari, waarbij duizenden Jeep fans een week lang neerstrijken in de buurt van het Amerikaanse Moab, is meteen het gedroomde excuus voor de voorstelling van enkele originele concept cars. Dat begint bij Jeep stilaan een traditie te worden. Dit jaar zijn er zes verschillende.

We beginnen met de Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Met zijn bloedoranje kleur is hij zowat de meest opvallende van het zestal. Jeep heeft gigantische 35 inch banden om 17 inch velgen gelegd, waardoor iedere heuvel of berg met gemak genomen moet kunnen worden. De 3.0 liter V6-EcoDiesel met allesbehalve bescheiden 260pk moet beide assen van voldoende koppel voorzien om overal door de ploeteren. Een matzwart dak, speciaal gefabriceerde dakrails en een diepzwarte grille moeten de al niet kleine auto nog stoerder en groter doen voordoen.

Naast de Grand Cherokee heeft Jeep vijf verschillende Wranglers tentoongesteld. De Mopar Recon, met een 6.4 liter V8 met 480pk van Mopar, de Stitch die zo licht mogelijk gemaakt is en een Sand Trooper II, die op dezelfde immense banden (van 39 inch) als de Mopar Recon staat, springen er echt uit. Naast deze drie zijn er ook nog de Wrangler Slim, die meer voor alledaags gebruik ontworpen is, en de Wrangler Flat Top, waar Jeep de B-stijl en de ramen achterwege heeft gelaten voor een extra avontuurlijke Safari-look. Allen zijn ze in de gallery te bekijken.