Jeep met Moab Safari Concept-koorts

Door: BV

De Moab Easter Safari doet bij ons natuurlijk geen belletje rinkelen, maar het is zowat de populairste samenkomst van Jeep-eigenaars en enthousiastelingen ter wereld. In de uitdagende Moab-regio; een kleine groene vallei (de Spanish Valley) die in de Amerikaanse staat Utah tussen het Arches National Park en het Canyonlands National Park inligt wordt daar al decennia lang een safariweek georganiseerd. Het evenement heeft zo'n grote inpact dat Jeep er met plezier enkele studiemodellen voor ontwikkeld.

De selectie van dit jaar omvat de Grand Cherokee Trailhawk, uitgedost met 18-duimers, een witte koetswerklak en accenten in rood en mineraalgrijs. Om wat beter tegen de elementen bestand te zijn monteerde het bedrijf rotsrails en sleepogen aan de voor- en achterzijde.

De Wrangler Apache heeft dan weer een 6,4l V8 die 470pk en 637Nm trekkracht opwekt als voornaamste ingrediënt. De ophanging is 20cm verhoogd, de voor- en achteras komen uit de heavy-duty-catalogus van Mopar, de voorbumper is van Stinger en de lier is van Warn.

En dan komen we tot het echte fantasierijke werk. De Mighty FC Concept is gebaseerd op de Wrangler Rubicon, maar gemodelleerd naar de Forward Control - een halve vrachtwagen die van 1956 tot 1965 werd geconstruceerd. De Gladiator uit de sixties stond dan weer model voor de rode J-12. Voor beiden zijn er geen productieplannen.

De Wrangler Traildozer is dan weer makkelijker te realiseren. Die is samen met een expeditiebedrijf ontwikkeld en heeft eveneens een 6,4l V8, bumpers, wielen, een winch en assen die van gespecialiseerde accessoireleveranciers afkomstig zijn. De minst uit de band springende creatie is de Wrangler Rubicon van Mopar. Die ligt amper 5cm hoger dan een standaardexemplaar, heeft offroadbumpers en elektronisch vergrendelbare differentiëlen.