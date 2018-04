Range Rover Sport is nog maar eens te vroeg

Door: BV

Over enkele uren kan u op www.auto55.be alle details over de nieuwe Range Rover Sport ontdekken. Maar als het op beeldmateriaal aankomt, is het niet langer nodig je geduld op de proef te stellen. Nadat eerder al clandestien geschoten beelden opdoken (die we op onze facebook-pagina hebben gepost), zijn hier de eerste officiële foto's. Het uiterlijk is alvast geen verrassing - dat houdt zoals voorspeld het midden tussen dat van de succesvolle kleine Range Rover Evoque en de vorig jaar geïntroduceerde nieuweling met een naam in twee delen.

De tweede generatie Range Rover Sport gaat net als z'n grote broer op dieet, ruilt staal voor aluminium en verliest daardoor zo'n 300kg. De motoren hebben allemaal een cilinderopstelling in V-vorm, je moet allen nog kiezen tussen 6 of 8 zuigers en benzine of diesel. Klik hier voor de gallery.