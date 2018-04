Porsche 911 RSR heeft kracht en uithouding

Door: BV

De Porsche 911 RSR komt uit in het World Endurance Championship, dat dit jaar in het Engelse Silverstone een seizoensopener heeft, maar ook onder meer Le Mans aandoet. Het model is grondig herwerkt ten opzichte van z'n voorganger die gebaseerd was op de 997-architectuur. Deze van de 991 afgeleide editie heeft voor- en achterspatborden, zijschermen, deuren, wagenbodem, dashboard en middenconsole in koolstofvezel. Voor de ramen is ultradun polycarbonaat gebruikt en zelfs in de batterij werd gewicht bespaard, door een lithium-ion-exemplaar in te bouwen.

De aandrijving is voor rekening van een vierliter zescilinder boxer die voor het eerst in actie kwam in de GT3 RS. Die stuurt 460pk naar de achterwielen via een sequentiële zesbak.