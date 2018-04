Shelby pept Ford Raptor SVT op tot 575pk

Door: BV

Je kan nauwelijks stellen dat de Ford Raptor SVT ondergemotoriseerd is. Als het model uit de fabriekshal rolt, is de 6,2l V8 al 411pk sterk. Maar er kan natuurlijk altijd nog wat meer uit geperst worden. Met de hulp van een 2,9l supercharger en een uitlaatsysteem van Borla bijvoorbeeld. Dat is wat het bedrijf van wijlen Carrol Shelby doet.

Het opgekrikte vermogenspotentieel gaat hand in hand met een specifiek aangekleed interieur, extra tellers (onder meer voor de compressor en de brandstofdruk), en extra keulsleuven in het koetswerk. Wie na de upgrade van € 14.000 nog wat centen over heeft kan bij Shelby nog kiezen voor een lichtbalk op het dak, aangepaste bumperschilden, specifieke lichtmetalen velgen en vijf verschillende stickersets. Al het geweld is hier te bekijken.