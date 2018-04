Citroën C4 Picasso kweekt karakter

Door: BV

Wie onze fanpage op Facebook volgt, had de spyshots voor de nieuwe C4 Picasso - volgens Citroën voortaan een ‘Technospace' - al op 5 februari zien passeren. Nu hebben de Fransen alle informatie wereldkundig gemaakt.

De C4 staat op het nieuwe EMP2-platform van de (Efficient Modular Platform 2) PSA Group. Dat alleen is voldoende voor een afslankbeurt van 70kg ten opzichte van z'n voorganger. In alle randonderdelen, koetswerk, aankleding en motoren claimt Citroën nog eens dat gewicht te zullen besparen, waar door de nieuwe C4 zo'n 140kg lager uitkomt dan de vorige uitvoering. Een optimalisering van de motoren en een verbeterde stroomlijn zorgen samen voor een liter verbruikswinst, wat ook al 30 gram CO2 per kilometer oplevert.

Dat druk en origineel gelijnde Citroën's de jongste tijd meer klanten kunnen bekoren (in de DS-lijn) staat als een paal boven water. En dus moeten ook gewone Citroëns eraan geloven, met een wel erg origineel front als resultaat, drukkere vouwlijnen op de flanken en een in verhouding best subtiele achterzijde. Daarin worden wel achterlichten met 3D-techniek als blikvanger naar voren geschoven. We zegden al in onze test van de DS3 Cabrio (die als eerste het snufje aan boord krijgt) dat we die ook op andere modellen te zien zouden krijgen. Kiezen kan je uit 8 koetswerkkleuren en velgen met een diameter van 16, 17 of zelfs 18 duim.

Om ervoor te zorgen dat de C4 Picasso in licht baadt, is zo maar eventjes meer dan vijf vierkante meter glas gebruikt. Wielbasis en spoorbreedte groeien ook. Aan de binnenzijde moet dat meer ruimte opleveren en niet alleen voor de inzittenden. De kofferinhoud groeit met 40 liter tot 537 liter.

De Fransen introduceren volledig elektronische bediening van de functies in de auto. Een 12 inch scherm geeft alle informatie weer, terwijl een 7 inch touchpad de mogelijkheid geeft om zaken als airconditioning, audio en navigatie in te stellen. In dit semgent is dat een primeur. De beschikbare uitrusting laat je evenmin op je honger zitten. Een adaptieve snelheidsregelaar, grootlichtassistent, parkeerhulp en dodehoekdetectie zijn enkele snufjes waarmee de Fransoos uitgerust kan worden. Wie graag knipoogt naar de hogere klasses zal dan weer wild zijn van het ‘Lounge Pack'. Dat omvat stoelen met extra beenruimte, specifieke hoofdsteunen en massagezetels voor bestuurder en voorpassagier.

Citroën zal de volledig nieuwe C4 Picasso Technospace vanaf juni in Frankrijk leveren. België volgt het thuisland op de hielen. Het volledige motorengamma is momenteel nog niet bekend. Beeld is er in overvloed in de fotospecial.