Porsche werkt Panamera bij

Door: BV

Het designcentrum van Porsche heeft zich nog eens over de Panamera gebogen, en een aantal zaken gevonden die wat beter konden. Voor modeljaar 2014 (in principe vanaf september 2013 maar deze Panamera zal er wat vroeger zijn) mogen we ons daarom verheugen op een smoel die nieuwe koplampen en een andere bumper krijgt. Achteraan was er wat meer werk. Daar noteren we LED achterlichten, een hertekende bumper, een andere plaats voor de nummerplaat en een gewijzigde kofferklep.

Binnenin blijven de wijzigingen op het eerste zicht beperkt, tenzij je het natuurlijk over de nieuwe "Executive"-versie hebt. De Panamera Turbo en Panamera 4S zijn voortaan met die toevoeging te bestellen. Samen met verstelbare kuipzetels in plaats van de achterbank, komt die met een wielbasis die 15cm verlengd is. Het komt allemaal de achterste inzittenden ten goede.

Over wat onder de kap gebeurt, is meer duidelijkheid. Er komt een hybridevariant waarvan de lithium-ion-batterij ook stroom kan tappen aan het stopcontact. Die werkt samen met een drieliter V6 om pittige prestaties (410pk) en een laag verbruik met elkaar te verzoenen. Het verbruik ging nog eens 56% omlaag tegen de vorige Panamera Hybrid. De gemengde Europese cyclus kost niet meer dan 3,1l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt amper 71gr/km. Uitsluitend elektrisch rijden kan tot 133km/u en over 18 tot 36 kilometer. Alles beide motoren hun kracht loslaten kan de sprint in 5,5 seconden worden afgehaspeld en haalt de hybride Panamera een top van net geen 270km/u.

De 400pk sterke 4,8l V8 in de Panamera S de laan uitgestuurd ten voordele van een 3.0l V6 met twee turbo's die 420pk onder de rechtervoet van de bestuurder parkeert. De koppelcurve reikt ook wat hoger. 19Nm om exact te zijn, tot 521Nm.