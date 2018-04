Citroën Wild Rubis naar Shanghai

Door: BV

Het is weer teaser-tijd. Ditmaal is het Citroën dat even de aandacht wil vestigen op een aanstormende nieuwe concept. Die zal DS Wild Rubis heten en treedt op het Autosalon van Shanghai in het voetlicht treden. Meer willen de Fransen nog niet kwijt over hun robijn, al hint de naam uiteraard wel naar luxe. Twee pistes liggen voor de hand. De eerste is een nagenoeg productierijpe editie van de Numéro 9. De tweede is de DSX: een crossover. Eind deze week hebben we uitsluitsel.