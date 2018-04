Belg verwacht overheidsstimulans elektrische auto

Door: BV

De Belgische overheden houden hun zakken dicht als het om de stimulering van de aankoop van elektrische voertuigen gaat, maar intussen heeft Vlaanderen onder de noemer iMove, wel één van Europa's grootste proefprojecten lopen. Daarin zijn in het totaal 175 elektrische testvoertuigen en 300 laadpunten opgenomen. 106 voertuigen zijn uitgerust met een datalogger die het afgelopen jaar meer dan 50.000 ritten registreerde. Goed voor een totaal van 556.000km. Tegelijkertijd stelde elektriciteitsbedrijf Infrax een EV elektrische auto ter beschikking van 193 gezinnen. De testrijders werden achteraf naar hun indrukken gepeild.

Niet verrassend staat de lage kilometerkostprijs bovenaan de interessetabel van de proefpersonen. Overheidspremies om de meerkost te drukken staan op de tweede plaats van de prioriteitentabel, gevolgd door de mogelijkheid om het voertuig thuis op te laden. Milieuvriendelijkheid staat pas op de vierde stek.

De elektrische voertuigen zelf blijken in de smaak te vallen. 90% is tevreden over het versnellingsvermogen. 85% kan zich met de topsnelheid verzoenen en 70% vind de wegligging goed.

Een heel ander verhaal wordt het wanneer de actieradius en laadduur onder de loep wordt genomen. Terwijl de laadtijd van 6 à 8 uur thuis aanvaardbaar is voor de meerderheid van de gebruikers, vindt meer dan 70% van de ondervraagden openbare laadpunten voor traag laden volstrekt nutteloos. Net geen zestig procent vind zelfs dat onderweg laden hooguit 30 minuten in beslag mag nemen. Bijna de helft daarvan legt de lat zelfs op een kwartier. Ten slotte verwacht 70% van de gebruikers ook nog eens een actieradius van 200 à 300km.

De helft van de gebruikers wil niet meer neertellen voor een elektrische auto dan voor een exemplaar met verbrandingsmotor. 21% is wel bereid om tot € 2.500 dieper in de buidel te tasten. Aldus iMove zijn de meest directe pijnpunten het ontbreken van een overheidsstimulans, de ontwikkeling van een gestandaardiseerde laadinfrastructuur en de installatie van openbare snellaadpunten.