Citroën DS Wild Rubis is design-SUV

Door: BV

Op het Autosalon van Shanghai stelt Citroën volgende week de DS Wild Rubis concept car voor. Een SUV die - zoals dat bij producten met het DS-label hoort - een flinke lepel design binnen heeft. Echt loslippig zijn de Fransen niet. Over aandrijving, interieurindeling, ophanging of platform wordt niets gelost. De afmetingen kunnen er wel vanaf: 4,7m lang, 1,95m breed en 1,59m hoog, met een stevig uit de kluiten gewassen wielbasis van 2,9m die door 21-duims wielen wordt begrensd.

Het betreft een plug-in-hybride uitgerust met een 225pk sterke 1.6 THP-benzinekrachtbron, gekoppeld aan een 70pk genererende elektromotor om de achterwielen aan te drijven. Ondanks een totaalvermogen van 295pk laat deze Fransman slechts 43g/km CO2 ontsnappen. Volledig elektrisch (en emissieloos) rijden kan ook, tot wel 50 kilometer ver. Bovendien kan er tussen voor-, achter- en vierwielaandrijving worden gesurfd.

De vormgeving beschouwt het bedrijf als rebels, wild en tegelijk perfectionistisch en elegant. De Fransen kloppen zich het meest op de borst voor de lijnen die de radiatorgrille definiëren, de chroomlijst op de flanken, de achtervleugel en de koplampen. Die laatste beschikken over drie beweeglijke LED-units. Een verwijzing naar de DS van weleer.

Serieproductie is naar verluidt al beslist. Het is geen geheim dat het bedrijf volgend jaar een model met codenaam DSX aan het gamma toevoegt. Dat de DS Wild Rubis wordt voorgesteld in China is evenmin toevallig, want daar zou het productiemodel alvast z'n opwachting maken. Citroën beschouwt DS er als een merknaam en de modellen worden er aangeboden in verschillende toonzalen als de exemplaren met dubbele Chevron op de motorkap. Een formule die ook voor Europa wordt overwogen. Alle beelden kan je hier bekijken.