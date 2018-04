mini-makeover voor Renault Laguna

Door: BV

De Renault Laguna is zes jaar op de markt, en dat is de vervelende leeftijd waarop rimpels niet meer weg te steken zijn, terwijl grote aanpassingen eigenlijk niet meer te verantwoorden vallen. Er wordt immers al stevig gesleuteld aan de opvolger. Daarom zijn de aanpassingen voor 2013 (die door de overijverige marketingafdeling van Renault zowaar "Collection 2013" is gedoopt) erg summier.

De Laguna heeft nu recht op de LED dagrijlichten die eerder al op de Coupé werden geïntroduceerd, het R-Link audio-/navigatiesysteem en een geïntegreerd Bose-geluidssysteem. Optioneel is een EDC-automaat met dubbele koppeling en het 4Control stuursysteem dat zorgt dat alle 16 of 17 inch wielen meesturen, al is dat niet combineerbaar met alle motorversies.