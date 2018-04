Honda Crider Concept

Door: BV

Een Citroën C4L of VW Sagitar kan je bij ons niet tegen het lijf lopen, maar de Chinezen hebben met hun obsessie voor beenruimte achteraan wél het dilemma als ze kiezen in de middenklasse. En de keuze is er net nog wat moeilijker op geworden. Honda stelt in Shanghai immers de Crider Concept voor. En in dit geval staat het laatste woord voor ‘net niet klaar', want deze zomer gaat het model in de verkoop. In China welteverstaan, waar het samen met Ghuangzhou wordt geproduceerd.

De Crider komt tussen de Civic en de Accord in en meet 4,65m in lengte, 1,75m in breedte en 1,50m in de hoogte. Motoren worden een 1.8 en 2.0, beiden benzine, terwijl een vijfbak (manueel en automatisch) voor de transmissie naar de voorwielen instaat.