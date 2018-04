Mercedes E voor langbenige Chinezen

Door: AUTO55

Deze extra lange editie van de Mercedes E-klasse van de nieuwe generatie zag zijn wielbasis met 14cm toenemen, wat voor de passagiers uiteraard enkel voordelen oplevert en waardoor de auto nu 5,02m van de aarde bestrijkt.

Beschikbaar in twee uitvoeringen - Sedan en Sport Sedan - laat de Duitser zich aandrijven door een 204pk sterke viercilinder of door een zespitter met 245pk of 333pk. Allemaal worden ze standaard met een automatische versnellingsbak geleverd.

Meer uitvoeringen volgen achteraf, waaronder een E 400 L Hybrid, maar wij moeten er in principe niet van wakker liggen. Mercedes wil met de lange E enkel de Chinese markt bestormen. Op zich is dat overigens niet zo vreemd; BMW ging vorig jaar al dezelfde toer op met de nieuwe 3-reeks. Meer beeld van de Mercedes E-Class Long vind je in de fotospecial.