Weer minder kilometerfraude in 2012

Door: BV

De vzw Car-Pass heeft z'n jaarverslag voor 2013 vrijgegeven. En daaruit blijkt dat het aantal fraudegevallen met de kilometerstand van tweedehandswagens verder is gedaald. Er is nu sprake van 1.247 gevallen waarin met de kilometerstand van het voertuig werd geknoeid. Dat vertegenwoordigt slechts 0,17% van de verkochte tweedhandsauto's en -bestelwagens (importvoertuigen uitgezonderd). 11.000 ondernemingen (zoals garagehouders en keurcentra) stuurden 14,56 miljoen kilometerstanden door naar Car-Pass.

Uit de databank van de VZW komen tegelijk enkele leuke statistieken. Zo was de tweedehandswagen met de hoogste kilometerstand een Mercedes E250 die 1.090.250km de teller had staan (de volledige top 10 staat op onze Facebook-pagina). De grootste valsspeler was overigens ook een Mercedes. Van een Viano uit 2007 werd de kilometerteller doodleuk teruggeschroefd van 544.868km naar 165.384. Ook de 10 strafste fraudegevallen kan je nakijken op Facebook.