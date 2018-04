Volvo Flywheel-technologie tot 25% zuiniger

Door: BV

Met de almaar strenger wordende uitstootnormen, overal ter wereld, maar vooral in Europa, zijn autoconstructeurs op zoek naar manieren om het verbruik te reduceren. Nogal wat aandacht gaat daarbij uit naar systemen die de gigantische energieverliezen bij vertraging proberen beperken. Hybrides maken allen gebruik van een systeem dat de remenergie als elektrische stroom opslaat. Volvo heeft nu echter een systeem bedacht met een vliegwiel dat bij de achteras wordt gemonteerd. De vertragingsenergie wordt er overgebracht op het vliegwiel dat terwijl de conventionele motor wordt uitgeschakeld, een omwentelingssnelheid tot 60.000 toeren per minuut haalt.

Als de bestuurder weer wil vertrekken zorgt een speciale koppeling ervoor dat die draaibeweging geleidelijk wordt overgebracht op de achterwielen. Er is ruimschoots voldoende energie aanwezig in het vliegwiel om de acceleratie bij lage snelheden te voorzien en zelfs om gedurende korte periode de auto voort te bewegen. Daarom ook claimen de Zweden dat de efficiëntie het grootst is in stadsverkeer. Er kan dan tot 25% minder verbruikt worden. De installatie kan ook bijstand verlenen tijdens sprintjes. Volvo claimt dat de test-S60 op die manier in staat was naar 100 te accelereren in 5,5 seconden, maar het zegt er niet bij met welke conventionele verbrandingsmotor het model was uitgerust.

Het gaat vooralsnog om een experimentele technologie. De eenheid waarin het vliegwiel is ingebouwd is gedeeltelijk opgetrokken in koolstofvezel en weegt zo'n 6 kilogram. Meer beeld bekijk je hier.