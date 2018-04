Lichtgewicht Audi TT naar Worthersee

Door: BV

Het Oostenrijkse Wörthersee is de jaarlijkse hoogmis voor de liefhebbers van GTI's. Zo zeer zelfs dat de VW-Group er de jongste jaren een erezaak van maakte telkens met speciale modellen of creaties uit te pakken. Dit jaar voorziet Audi alvast een op de TT S gebaseerde concept die zichzelf stevig op dieet zette.

De 2-liter viercilinder turbomotor levert 310pk en 400Nm, maar heeft vooral minder inspanning te leveren. De heren bij Audi zijn er immers in geslaagd hun TT niet meer dan 1.111kg te laten wegen. De productieversie laat de naald steevast 300kg verder doorslaan.

De airco, elektrisch bediende ramen en zelfs de elektrische handrem zijn gebleven. Wat wel overboord ging, was het gros van de koetswerkpanelen. Die zijn haast allemaal vervangen door lichtere exemplaren in met polymeren versterkte koolstofvezel. Dat alleen tekent al voor 100kg gewichtsverlies. De zetels zijn vervangen door de kuipjes uit de R8 GT, goed voor 22kg gewichtsbesparing. En dan zijn er nog camera's ter vervanging van de buitenspiegels, magnesium en carbon interieurpanelen, keramische remmen, een uitlaatsysteem in titanium en lichtere velgen.

Het resultaat is een gewichtsverhouding van 3,6kg per pk. En dat betekent dat de prestaties er flink op vooruit gingen. De sprint duurt nog 4,2 tellen - dat is 1,3 seconden sneller dan de donorauto. De topsnelheid is begrends - op een weinig kinderachtige 280km/u.