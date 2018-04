Schone schijn met VW Golf R-Line

Door: AUTO55

Wie het nieuwe model (opnieuw) te braaf vindt, haalt misschien meer genoegen uit een Golf uitgerust met een R-Line-pakket. Dan heb je nog geen echte Golf R, maar wel een exemplaar dat genoeg zichtbare aanpassingen etaleert om door onwetende voorbijgangers evengoed sportief te worden bevonden. De optie werd reeds begin vorige maand voorgesteld op het salon van Genève (voor de Golf en Golf Variant) en gaat officieel de lijsten in.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. 'Exterieur' herbergt onder meer mistlampen, een achterspoiler, een aangepaste voor- en achterbumper, zijschorten, een diffuser en een nieuw radiatorrooster in glimmend zwart. 'Interieur' staat voor een zwarte hemelbekleding (heel erg in tegenwoordig), RVS-pedalen, roestvrijen instaplijsten, een stuurwiel met knopjes en 'San Remo'-zetels met microvezelbekleding. Blijft over: 'Sport' met getinte ruiten, een sportonderstel, een sportieve afstelling van de besturing en een nieuw setje 17- of 18-duimswielen. Meer beeld vind je in de fotoreeks.