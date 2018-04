Toyota EV P002 elektrisch Pikes Peak op

Door: BV

Vorig jaar verpulverde Toyota met de EV P002 op Pikes Peak het snelheidsrecord voor elektrische auto's met ruim 2 minuten. Maar de constructeur denk dat het nog sneller kan en heeft de racewagen daarvoor grondig onder handen genomen. Op het meer dan 20 kilometer lange parcours gaat Toyota voor een verbetering vnaan z'n eigen record.

De EV P002 krijgt meer vermogen en een flinke hoeveelheid extra koppel mee. In het totaal wordt nu 544pk en 1.200Nm trekkracht ontwikkeld. Hiermee kan deze elektrische berggeit een top halen van 230 km/u.

De accu aan boord wordt op een onconventionele manier opgeladen. Aangezien er aan de voet van de berg geen elektriciteit voorhanden is, wordt de lithium-keramische batterij opgeladen door een mobiele snellader die zich achterin een Toyota Hiace bevindt.

De Nieuw-Zeelandse coureur Rod Millen zal plaatsnemen achter het stuur van de geüpdate EV. In het verleden brak de routinier al veel records, evenals zijn zoon, die het record in de ‘Time Attack' nog steeds in handen heeft. Vorig jaar reed de EV P002 in 10 minuten en 15,38 seconden naar de top van de befaamde Amerikaanse berg. Hoewel het merk het niet met zoveel woorden zegt, mikken ze dit jaar op een totaaltijd van minder dan 10 minuten.