VW Power Pickup op GTI-treffen

Door: AUTO55

Samen met een ultieme Golf stelt VW deze Power Pickup voor in Wörthersee. Deze 5,25m lange creatie is gebaseerd op de Amarok. En terwijl het uiterlijk vertoon natuurlijk dient om de massa te prikkelen, moeten geïnteresseerden geboeid blijven door de 3-liter zescilinder turbodieselmotor met 272pk. Die stuwt het studiemodel in 7,9 tellen naar 100km/u.

De Pick-up is uitgevoerd met een volledig gewijzigd interieur. Daaronder vallen onder andere racestoelen, een extra brede middenconsole in zwart carbon leer en rood-zwarte deurbekleding. Daarnaast zorgen rode stiksels voor een subtiele verwijzing naar de huidige GTI-modellen.

Aan de buitenzijde vinden we forse dorpelverbreders, een matzwarte grille met verchroomde lamellen en een koolfstofvezel diffuser benadrukke. De dubbele uitlaten, verduisterde achterlichten en krachtige 22 inch wielen maken het plaatje compleet.