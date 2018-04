5,9m voor VW Amarok XXL

Door: BV

Bij Europese pickups heb je traditioneel de keuze tussen een enkele-, uitgebreide- of dubbele cabine. En die keuze bepaalt haast altijd de beschikbare laadruimte, gezien de variaties in totale lengte beperkt blijven. Maar VW koppelt nu zowel een grote laadbak als een grote cabine aan elkaar op een onderstel dat tussen beide wielen met 34cm is verlengd. De totale lengte van de Amarok XXL bedraagt daardoor 5,90m. Het totale aantal wielbases komt ermee op drie.

Onder de kap zit steeds een tweeliter common-rail dieselmotor. Afhankelijk van je voorkeur en budget kan je opteren voor 140, dan wel 180pk. Vierwielaandrijving is voor beide versies leverbaar, terwijl een achttrapsautomaat voorbehouden is voor de krachtigste van de twee.