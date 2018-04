Land Rover testcentrum in Dubai

Door: BV

Nieuwe auto's worden stelselmatig blootgesteld aan extreme hitte. Noodzaak om te kunnen verifiëren of de marges die de ingenieurs namen bij het uitwerken van de verschillende koel- en ventilatiesystemen wel voldoende zijn. Daarvoor wordt doorgaans een logistieke operatie opgezet die kost- en tijdrovend is en waarbij niet zelden het Amerikaanse Death Valley wordt aangedaan.

Land Rover nam de jongste tijd z'n toevlucht tot Dubai. Daar lopen de temperaturen in de woestijn ook makkelijk op tot 50°, en omdat de koninklijke familie er tot de fans van het merk mag gerekend worden, helpt natuurlijk om wat administratieve hordes te nemen. De locatie bevalt Jaguar en Land Rover zo uitstekend dat het bedrijf er nu een permanent testcentrum opzet. Dat wordt opgetrokken in Al Barsha, in hartje Dubai.

Naast de aanwezigheid in Dubai behoudt Land Rover z'n testcentra in Engeland, Duitsland (Nürburgring), Zweden en de VS.