Volvo verdubbelt productie V60 Plug-in Hybrid

Door: BV

In onze contreien kan je vruchteloos speuren naar een Volvo V60 Plug-in Hybrid. Het automerk heeft er nog slechts een handvol van verkocht. We ontberen dan ook eender welke vorm van steunmaatregelen. Onder meer bij onze Noorderburen gaat het er anders aan toe. En een groter dan voorziene vraag zorgde er dan ook voor lange wachttijden. Volvo heeft daarom besloten de dagproductie van het model in z'n Zweedse Torslanda-fabriek op te trekken van 150 tot 282 stuks. Dat is ei zo na een verdubbeling. In 2014 wil het bedrijf de productie vervolgens nog eens met 25% uitbreiden. Dat jaar moeten er 10.000 exemplaren uit de fabriekshal rollen. Details over de Volvo V60 Plug-in Hybrid vind je hier.