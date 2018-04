Facelift voor complete BMW 5-gamma

Door: BV

De wijzigingen die BMW het komende modeljaar doorvoert aan de M5 en M6 hebben we in een apart item tegen het licht gehouden. Maar er is ook een opfrisbeurt voor het complete aanbod modellen met een 5 in de type-aanduiding. Het gaat van de 5-Series berline en break en de 5 Gran Turismo (GT).

BMW gaat spaarzaam aan de slag met wijzigingen, en blijft erg dicht bij het traditionele facelift-recept. Er zijn voor alle versies hertekende voorbumpers, waarbij vooral extra sierlijsten ter hoogte van de luchtinlaten in de bumpers de aandacht trekken. En de achterzijde heeft nu recht op scherper afgelijnde lichtunits. Xenon koplampen horen nu eindelijk tot de standaardvoorziening, en LED-koplampen krijg je nu tegen bijbetaling. De richtinaanwijzers op de flanken zijn voortaan in de buitenspiegels ingewerkt en natuurlijk kan je voortaan kiezen uit extra sierlijsten aan de binnenzijde, naast nieuwe kleuren voor binnen- en buitenkant. Een aantal wijzigingen worden voortaan in pakketten gegoten. Nu kan je net als op de 1- en 3-Reeks ‘stijlen' bestellen die luisteren naar ‘Luxury' en ‘Modern', met telkens specifieke combinaties van sierlijsten en kleuren voor binnen- en buitenkant.

Terwijl alle uitvoeringen recht hebben op een hertekende middentunnel die meer bergruimte dan voorheen, heeft de 5 GT ook recht op aanpassingen aan het koffercompartiment. Daardoor past er voortaan zo maar eventjes 500l in.

Het grootste nieuws voor de dieselminnende Belgische markt, is evenwel de introductie van een nieuwe 518d basisdiesel. Dat is een viercilinder die 143pk opwekt en beschikbaar is voor de berline en break-versies. Aan de andere zijde van het motorenpalet wordt dan weer een achtcilinder geïntroduceerd die 450pk opwekt. De ActiveHybrid 5 leerde dan weer zuiniger om te springen met energie en heeft nu ook een ‘Proactive Driving Assistant' die de bestuurder helpt in het behalen van uitstekende verbruikscijfers. Alle details zijn te bekijken in onze fotospecial met liefst 186 beelden van de 5-Reeks MY2014.