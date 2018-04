Aston Martin CC100 Concept onthuld

Door: BV

Aston Martin blaast 100 kaarsjes uit en een autobedrijf kan zo'n verjaardag natuurlijk niet ongemerkt laten passeren. De Britten hebben daarom de schouders onder een unieke concept car gezet. Die is tegelijk een eerbetoon aan de Aston Martin DBR1 racer die in 1959 met Sir Stirling Moss achter het stuur de beroemde uithoudingrace van Le Mans op z'n naam schreef.

Het lijnenspel mag dan wel klassiek zijn, de rest is een toonbeeld van modernisme. De 6-liter V12 en zestrapsautomaat worden geleend van de Vantage en het koetswerk (met halve vlinderdeuren) is nagenoeg geheel uit carbon vervaardigd. Enkele strategisch gekozen delen daarvan zijn ongelakt gebleven om het hoogtechnologische karakter in de verf te zetten.

De CC100 heeft een voetafdruk van ruwweg 4,5 bij 2 meter en zet niet eens 1,2 ton op de weegschaal. Een sprint naar 100km/u mag daardoor weinig langer dan 4 seconden duren en de topsnelheid bedraagt 288km/u, al geeft Aston Martin meteen aan dat een begrenzer daar voor iets tussen zit.

Er gaan al geruchten over een tweede exemplaar van de CC100, maar voorlopig heeft Aston Martin het over een uniek stuk. En het zou al verkocht zijn, voor een prijs die ergens tussen een half en een heel miljoen euro ligt. Maar dat bevestigt Aston Martin niet. Voor meer beeld verwijzen we je graag naar de fotospecial.