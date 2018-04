Ford heeft het gehad met Australië

Door: BV

In 2016 stopt Ford met autoproductie in Australië, na een aanwezigheid van meer dan negentig jaar. Het bedrijf richtte immers al in 1925 een faciliteit op voor de bouw van de Model T. Het was Fords Australische baas Bob Graziano, die de twijfelachtige eer had, het nieuws wereldkundig te maken. Verrassend is het even wel niet.

De Australische activiteiten van Ford maken al jaren verlies, en het bedrijf beweert dat de kost voor productie in het land zo mogelijk nog hoger is als in Europa. De twee belangrijkste Ford-modellen die er geproduceerd worden (de Falcon en de Territory SUV), hebben bovendien last van een tanende populariteit. Terwijl Ford in 2003 nog elk jaar 75.000 Falcons sleet, haalt het merk de jongste twee jaar nog nauwelijks 20.000 stuks. De Falcon is in 2016 aan aflossing toe, en ruilt dan z'n platform met achterwielaandrijving voor een meer conventioneel onderstel met voorwielaandrijving dat wordt gedeeld met Amerikaanse modellen. Dat Ford het dan voor bekeken zou houden in Australië, lag in de lijn der verwachtingen.

Ford heeft zo'n 3.000 werknemers in de voormalige Britse kolonie. Meer dan 1.000 daarvan zullen op straat staan. Het merk met het Blauwe Ovaal wil zo'n 1.000 andere mensen omscholen voor werk in onderzoek en productontwikkeling.