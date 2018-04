BMW X5: generatie 3

Door: BV

De eerste BMW X5 dateert alweer van 2000. En met een perfect normale productcyclus van zeven jaar, wil dat zeggen dat een opvolger van de huidige, tweede, editie in 2014 bij de eerste klanten hoort te arriveren. En kijk, met Zwitserse precisie stelt BMW nu de derde generatie van het model voor.

De afmetingen van de nieuweling zijn vergelijkbaar met die van de uittredende generatie. En BMW kiest evenmin voor een stijlbreuk. Over de herkenbaarheid als X5 hoeven de Duitsers zich dus geen zorgen te maken. Uiteraard is de koets geheel nieuw. Wat daarbij vooral opvalt, is BMW's obsessie met breedte. Zowel in de neus (met lichtunits die bij de niervormige radiatorgrille aansluit) als in de achterzijde (waarin meer horizontale lijnen verwerkt zijn) wordt de positie op de weg wat assertiever. Op de flank moeten extra plooilijnen voor de verplichte dosis modernisme zorgen.

BMW trekt weer een extra schuif aankleedmogelijkheden open. Zo zijn er voortaan twee ‘werelden' (aankleedcombinaties, zeg maar) die je telkens een specifieke uitstraling opleveren. In de ‘Design Pure Experience' wordt je X5 voorzien van onder meer mat zilveren luchtinlaten, een aluminiumkleurige raamomlijsting en al even mat verchroomde uitlaatsierstukken. Aan de binnenzijde overheersen donkere, warme tinten. De ‘Design Pure Excellence' heeft dan weer zo veel mogelijk in koetswerkkleur gespoten beschermlijsten, in combinatie met geaccentueerde luchtinlaten in de voorbumper, chroomranden voor de nieren die zwarte lamellen krijgen en een interieur dat ivoorwit nappaleder combineerd met sierlijsten in Amerikaans eikenhout. Een M-sportpakket (dat ook met bovenstaande te combineren valt), blijft ook leverbaar is.

De binnenzijde moet voor BMW-rijders erg vertrouwd ogen. De Duitsers hebben naar eigen zeggen inspanningen verricht om het aantal knoppen en schakelaars zo laag mogelijk te houden. Het meest dankbare wapen in die strijd is de iDrive, die alle geavanceerde functies combineert. Een aanraakscherm monteert het merk nog steeds niet, maar de multifunctionele schakelaar in de boordplank belooft zich weerom intuitiever te laten bedienen. Een groot 10,25" display dat niet langer recht heeft op een schaduwkap, voorziet inzittenden van alle informatie. Wat relevant is voor het rijden kan ook via een (uiteraard optioneel) head-up-display op de voorruit geprojecteerd worden. Dat is nu geheel in kleur.

Dat onderhuids behoorlijk veel aandacht ging naar de beperking van de CO2-uitstoot, had je ook zonder ons kunnen verzinnen. Maar BMW gaat best ver. Zo wordt een nieuwe viercilinder dieselmotor geïntroduceerd die niet eens de moeite doet om de X5 op alle wielen tegelijk aan te drijven. Met enkel achterwielaandrijving is deze 25d gedoopte 218pk sterke dieselmotor in staat om de X5 in ruil voor 5,6 liter brandstof 100km ver te brengen. Dat betekent dat de CO2-emissie niet meer dan 149gr/km bedraagt.

Hogerop het gamma vinden we een 30d die wel vierwielaandrijving heeft en aan 258pk en 560Nm voldoende heeft om in 6,9 seconden naar 100km/u te sprinten, een top van 230km/u neerzet en nog steeds toekomt met 6,2l/100km. Een X5 M50d pakt uit met 381pk, 740Nm, een verbruik van 6,7l maar vooral een sprinttijd van 5,3 seconden en een begrensde top van 250km/u. Best pittig voor een zescilinder diesel, ook al heeft die twee turbo's.

Voorlopig is de enige benzine-optie een 4,4l V8 die 450pk en 650Nm opwekt. Het is de snelste met een sprinttijd van 5,0 seconden (tot de X5 M er is, natuurlijk), maar ook de minst zuinige. Elke 100km verdwijnt er 10,4l uit de tank.

In november beleeft de X5 z'n marktdebuut, maar hij is nu al te bekijken in onze fotospecial.