Hyundai bouwt testcentrum aan Nurburgring

Door: BV

De legendarische Nurburgring mag dan wel in slechte papieren zitten, de autosector is schijnbaar gerust in het voortbestaan van de installatie. Hyundai, dat er al nieuwe modellen testte, bouwt er nu ook een eigen testcentrum. Dat moet in augustus af zijn.

Het nieuwe Hyundai-gebouw telt vier verdiepen en omvat naast ateliers ook een ruimte voor evenementen. Het hoofddoel blijft evenwel de afstelling van nieuwe producten. Met een eigen testcentrum moet de constructeur in staat zijn om meer producten fijn te stemmen op een kortere tijd. Hyundai beweert dat het de besturing, ophanging en weggedrag in de ‘Groene Hel' beter naar de smaak van de Europese consument kan plooien. Het bedrijf gebruikt de omloop daarnaast ook voor ‘accelerated durability tests'. Daarbij worden op nauwelijks enkele weken tijd 180.000 wegkilometers onder slechte omstandigheden gesimuleerd, aldus Hyundai.