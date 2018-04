Facelift voor Nissan Micra

Door: BV

Bij de voorstelling van de opgefriste versie van de March - zoals de Micra op sommige markten heet - hield het bedrijf nog vol dat de Micra tot nader order hetzelfde bleef. Maar nu is de facelift ook voor de Europese Micra helemaal officieel.

Het recept is, zoals eerder reeds aangegeven, erg traditioneel. Dat betekent dat wat nieuwe exterieur- en interieurkleuren gecombineerd worden met een nieuwe bumper, andere lichtmetalen velgen, modernere lichtunits (met LEDs voor de achterlichtunits) en wat andere plastic die tegen de kofferklep wordt gemonteerd.

In de uitrustingstabellen verschuiven enkele punten en komma's, maar aan de opbouw van het gamma wijzigt niets. Het motorenpalet houdt het eveneens bij het oiude. Er is een atmosferische 1,2l driecilinder en een geblazen exemplaar vna dezelfde motor. De transmissie is voor rekening van een handbediende vijfbak of een CVT. Waar Nissan vooral nog eens op wijst, is dat de zuinigste telg genoegen neemt met 4,1l/100km.