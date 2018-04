Nissan Micra krijgt botoxkuur

Door: BV

De vorige (derde) generatie van de Nissan Micra is een beetje een stijlicoon. Een auto die met z'n bubbelvormige koplampen, bolle daklijn, en geprononceerde achterruitomlijsting geslaagd aansluiting vond bij de Europeanen die zichzelf het label ‘premium' opkleefden. Maar tijden veranderen en daarom werd de vierde Micra generatie, die nu in z'n derde productiejaar is, helemaal anders. Dat is een heuse wereldauto die meer verlegen zit om budget en verbruik dan om stijl. En toch kan ook dat model niet tegen ouderdomsverschijnselen. Daarom krijgt het model wat botox ingespoten.

De uiterlijke aanpassingen omvatten koplampen, een nieuwe grille en voorbumper terwijl achteraan de lichten worden getrakteerd op LEDs, boven een eveneens opgefrist stootpaneel. Aan de binnenzijde worden rechthoekige verluchtingsroosters geïntroduceerd, krijgt de tellerpartij een nieuwe print en is de bediening van de verluchting herbekeken. Over mechanische aanpassingen wordt niets gezegd.

De kleine Nissan is reeds voorgesteld in Thailand, waar het model luistert naar de naam ‘March'. De rest van de wereld, met inbegrip van Europa, volgt de komende maanden. De aanpassingen en alle nieuwe kleurtjes zijn in de gallery te bekijken.