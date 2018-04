Nieuwe motoren, koetswerkdesign in facelift Opel Insignia

Door: BV

Het 65ste Autosalon van Frankfurt staat voor onze deur, al worden we gelukkig nog op een zomerreces getrakteerd voor het zover is. Uiteraard maken de Duitsers zich op om er de show te stelen. Bij Opel zal dat onder meer gebeuren door de Insignia van een opfrisbeurt te voorzien. Het model staat in de catalogus sinds 2008 en ging inmiddels 580.000 keer over de toonbank. Door het model weer bij de tijd te brengen, hoopt Opel er nog enkele honderdduizenden aan toe te voegen.

Aan de binnenzijde hebben de voornaamste wijzigingen te maken met de integratie van een nieuw infotainmentsysteem. De installatie omvat nu een 8" aanraakgevoelig kleurenscherm en is in een nieuwe middenconsole geïntegreerd. Daarin is nu ook plaats voor een touchpad, voor wie liever niet met z'n vinger aan het scherm zit. Ook het instrumentenbord werd omgewisseld en combineert klassiek ogende analoge meters met een LCD-informatiedisplay.

Aan koetswerkdesigners van Opel nemen hun toevlucht tot chroom en glanzend zwarte oppervlakken om de eerste rimpels te camoufleren. Zowel in de voorbumper, de grille als op de kofferklep wordt er rijkelijker gebruik gemaakt van dat materiaal. Kwestie van de breedte te onderlijnen. Door wat nadrukkelijker gebruik te maken van een geïntegreerde achterspoiler, wordt het onderscheidt tussen die beide koetswerkvarianen wat groter.

Waar de Insignia de grootste duw in de rug krijgt, is bij het motorenpalet. De 120 en 140pk sterke motorenvarianten van de 2.0 CDTi stoten nu nog slechts 99gr CO2/Km uit (5 gram extra voor de Sports Tourer). Dat betekent dat de vier- en vijfdeursversies genoegen nemen met 3,7l/100km indien ze zijn uitgerust met een handbediende zesbak.

Voor de zeldzame benzinerijder vernoemen we de direct ingespoten 2-liter benzine turbomotor met 250pk en 400Nm en een 1.6 van een gelijkaardig technologisch niveau die 170pk en 260Nm opwekt. Voor de alternatievelingen is er een 1.4 Turbo met 140pk en 200Nm die weliswaar 7,6l/100km verbruikt maar een positieve CO2-balans van 124gr/km kan neerleggen. Beeld van de vernieuwde Insignia is er uiteraard in de fotospecial.