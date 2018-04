Points is de slimste wegwijzer ooit

Door: BV

De jongste decennia is de informatisering doorgedrongen in bijna alle aspecten van het leven. En het is nog niet gedaan. Als de industrie z'n zin krijgt, dan zijn onze huishoudtoestellen binnenkort ook allemaal met internet verbonden. Voor wie vreesde dat de goede oude (en in België vaak ontbrekende-) wegwijzer zich uitgesloten zou voelen is er ‘Points'. Een klassiek ogende wegwijzer die evenwel gebruik maakt van een monochroom LED-display en niet alleen nood heeft aan een stopcontact, maar ook aan een internetverbinding. Waarom? Om de slimste en meest interactieve wegwijzer van allemaal te zijn.

De drie pijlen van Points zijn elk voorzien van een elektromotor, wat betekent dat ze om hun as kunnen draaien en eender welke positie kunnen aannemen. En natuurlijk is ook de informatie op het scherm aanpasbaar. Dat betekent dat de wegwijzer verschillende zaken kan aanwijzen afhankelijk van het moment van de dag, de noodzaak of zelfs de vraag van de gebruiker. Een display met vijf keuzemogelijkheden stelt iedereen immers in staat om informatie op te roepen. Zo kan je bijvoorbeeld opvragen waar je het openbaar vervoer kan nemen. Of iets te eten kan vinden. Het ding kan zelfs tweets weergeven over gebeurtenissen of evenementen in de buurt. Points is nu al te koop, maar de prijs is ons niet bekend.