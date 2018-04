Officieel: BMW 4-Reeks Coupé

Door: BV

Eerder dit jaar stelde BMW op het Autosalon van Detroit de 4-Reeks voor. Een tweedeurs die zichzelf gezien de afwezigheid van een Coupé-model in het gamma van de 3-Reeks de logische opvolger van dat model mag noemen. Dat er voortaan een vier op de kofferklep hangt, heeft te maken met een nieuwe indeling van gamma. Dat is dan weer de kapstok die de overijverige marketingjongens van het bedrijf nodig hadden om toekomstige klanten wat meer centen uit de zakken te slaan voor ruwweg hetzelfde product.

Wat de klant geleverd krijgt, wijkt aan de buitenzijde wel meer af van de 3 dan z'n voorganger konden claimen. En hij neemt meer grondoppervlakte in beslag. In vergelijking met de 3 Coupé van de vorige generatie is deze nieuweling 26mm langer en 43mm breder. De buitenmaten tikken derhalve af op 4,64m en 1,83m. De hoogte nam met 16mm af tot 1,36m en de wielbasis groeide met 50mm tot 2,81m. De wielen vinden we voortaan dus wat meer op de hoeken. Het interieur is nagenoeg identiek aan dat van de 3-Reeks.

Het motorenpalet omvat uiteraard behoorlijk wat bekenden. De aftrap wordt gegeven met een 2-liter turbodiesel met 184pk aan boord van de 420d (met een verbruiksgemiddelde van 4,6l/100km), terwijl aan de benzinekant de rol van instapper wordt waargenomen door een 2-liter turbomotor met 242pk die een volstrekt uit de lucht gegrepen cijfercombinatie ‘428i' op de kofferklep krijgt.

Een M-variant staat voor later op de planning, maar tot het zover is kroont de 306pk sterke 335i (eigenlijk een drieliter zes-in-lijn met twee turbo's) zich tot koning van het gamma.

Alle motoren worden standaard gekoppeld aan een handbediende zesbak, maar wie extra in buidel tast kan in plaats ook een automaat met 8 verzetten krijgen. Achterwielaandrijving is de enige mogelijkheid als je voor de diesel opteert. De benzineversies zullen ook leverbaar zijn met vierwielaandrijving.

De wereldpremière van de BMW 4 zal geschieden op het Autosalon van Frankfurt, dat in september wordt gehouden. Om de meer dan dertig beelden te bekijken kan je nu natuurlijk al terecht in de fotospecial.