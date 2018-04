Door: BV

Afgelopen week bouwde VW's productiefaciliteit in Wolfsburg het dertig miljoenste exemplaar van de Golf. De allereerste Golf liep 39 jaar geleden (begin 1974) van de band. Het is VW's meest succesvolle Europese product ooit, met een gemiddelde verkoop sinds de lancering van zo maar eventjes 2.000 stuks per dag (!!).

