SRT Viper GT3-R zoekt eigenaars

Door: AUTO55

Maak kennis met de Viper GT3-R, een brute Amerikaan die voor omgerekend € 347.750 door particulieren kan worden aangekocht. Die krijgen een aerodynamisch bijgeschaafde en lichtere versie van de adder die ze gewoon zijn in bezit, met meer vermogen en meer trekkracht in reserve.

Uit de enorme 8.383cc V10 benzinemotor wist men nog eens 40pk extra te puren, alsook 56Nm koppel. Met de naald in de toeren versast het blok in deze versie dus 680pk en 868Nm naar de achterwielen. De overdracht neemt een sequentiële zesbak met meerplaatskoppeling voor z'n rekening en sneller dan 320km/u kan er niet mee worden gereden, wat 10km/u minder is dan de standaard-Viper in zich heeft.

De net geen 1,3 ton wegende GT3-R dankt zijn gewichtsbesparing overigens voor een deel aan het gebruik van CFRP en kevlar om het reeks gebruikte koolstofvezelcomposiet bij te staan als grondstof voor de koetswerkpanelen. Die kan je, zoals gewoonlijk, in de fotoreeks bewonderen.