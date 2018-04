Giftige adder: nieuwe SRT Viper

Door: BV

Hij heeft een andere voornaam, maar de nieuwe SRT Viper lijkt in veel opzichten op de oude. Krachtiger, lichter en natuurlijk sneller, dat wel.

Erg lang is de Viper niet weggeweest. De laatste stamt uit 2010. Nu is hij er terug en valt hij onder de merknaam SRT (Street Racing Technology) zoals in de toekomst het geval zal zijn voor alle snelle producten van Chrysler.

Downsizing? Daar moet de Viper niets van weten. Een V10 met zo maar eventjes 8,4l cilinderinhoud is wat onder de lange motorkap leeft. Die levert 640pk en 812Nm. En ook geen automaat - een manuele Tremec TR606-zesbak.

De grotendeels uit carbon opgetrokken koets is sterk geïnspireerd op die van z'n voorgangers, maar hij rust wel bovenop een onderstel waarin aluminium frequent in wordt gebruikt. Het resultaat is dat hij niet eens anderhalve ton op de weegschaal zet. De Viper knalt van 0 naar 100 km/u in nog geen 3,5 seconden en bestrijkt zo 400m in amper 11,5 seconden. Op dat moment rijdt de auto al 204km/u. Italiaanse exoten als de Ferrari F12berlinetta en de Lamborghini Aventador brengen het er nauwelijks beter vanaf en kosten een pak meer. De Amerikaan houdt het trouwens pas vanaf 330km/u voor bekeken.

Het onderstel is de helft stijver geworden. Een X-beugel over de motor neemt een deel daarvan voor zijn rekening. Daarnaast beschikt de nieuwe Viper over diverse oplossingen die SRT heeft bedacht voor de racerij. Een geavanceerde en instelbare ophanging van Bilstein bijvoorbeeld. De remmen (van Brembo) behoren volgens het bedrijf zelfs tot de krachtigste op de markt en bestel je het SRT Track Package erbij, dan verloopt de vertraging nog wat sneller. Maar neen, keramisch zijn ze nu ook niet meer. Overschat je het kunnen van bestuurder of automobiel, dan mag stabiliteitscontrole een pleister op de wonde zijn.

Je zou het niet denken, maar SRT beweert dat de nieuwe Viper ook prima kan dienen als sportwagen voor alledag. Zitten doe je weliswaar op zwaar geprofileerde sportkuipen in een compacte, maar ruimer geworden cockpit, de SRT Viper is van alle gemakken voorzien. De meeste functies worden opgeroepen en weergegeven op het 8.4 inch grote centraal geplaatste aanraakscherm. En voor de betere muzikale klanken riep SRT de hulp in van Harman Kardon. Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: de Viper, voor minstens $100.000, en de Viper GTS, die nog eens $20.000 extra vraagt. Daarenboven kan de auto worden gepersonaliseerd, met keuze uit meer dan 150.000 mogelijkheden. Op de koetswerkkleurenlijst staat Adrenaline Red, Black Venom, Bright White, Race Yellow, Shadow Blue Pearl en Gunmetal Pearl. Stryker Red, Tinted Pearl en GTS Blue komen enkel voor de GTS in aanmerking.

Om de lancering van de Viper kracht bij te zetten biedt SRT tijdelijk een speciaal introductiemodel aan: de Viper GTS Launch Edition, met een meerprijs van $15.500 en een oplage beperkt tot 150 exemplaren. Er is zelfs al een raceklare GTS-R waarmee Chryler wil gaan rijden in de Amerikaanse Le Mans Series. Of en wanneer de Viper de grote oversteek maakt is nog niet bekend.

Update: uitgebreide fotoreeks en extra info