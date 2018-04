Nissan 370Z fors goedkoper

Door: TB

De Nismo-kuur maakt de standaard al erg leuke 370Z sportcoupé op alle vlakken beter. Omdat Nissan zich geen illusies maakt wat het verkoopspotentieel betreft van een pk-zwangere, fors geschapen sportwagen in de huidige economische en fiscale context, maakt de Belgische importeur niet de fout om de Nismo badge aan een flink duurder prijskaartje te koppelen. De Nismo wordt met € 45.400 amper € 2.000 duurder dan de standaard 'Pack' uitvoering, en als je leest wat je daar allemaal voor in de plaats krijgt, is dat écht geen geld. Maar er is meer.

Omdat de Nismo haast niet duurder wordt dan de standaard Z, drukt Nissan in één zelfde beweging het prijsetiket van laatstgenoemde een flink stuk terug. En neem flink maar letterlijk, want de 370Z wordt in basisuitvoering zo maar eventjes € 6.800 goedkoper. Met € 36.400 komt de volbloed sportwagen behoorlijk dicht in de buurt van enkele mindere goden, en wordt de tweezitter - de standaard opties in acht genomen - zowaar mits een aanvaardbare meerkost een bereikbaar alternatief voor een veel minder krachtigere Toyota GT86 bijvoorbeeld. Zelfs de horde hot hatches à la Ford Focus ST en Opel Astra OPC komen in het vizier als je die naar gelijkaardige uitrusting laat afmonteren, al blijven BIV, VB en verzekering natuurlijk wel fundamenteel verschillend.

Metaalkleur kost nog steeds € 850 doch is standaard op de Nismo; het Nissan Connect navigatiesysteem is dat eveneens maar is voortaan wel een optie op de standaard uitvoering (€ 2.000). Ook de Roadster ziet zichzelf met hetzelfde bedrag lager geprijsd worden en gaat voortaan voor € 39.600 van de hand. Tenslotte bevestigt de invoerder dat een automaat (€ 2.100) enkel besteld kan worden op de Pack, en niet op de Nismo.