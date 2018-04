Ruimtewonder: Citroën Grand C4 Picasso

Door: BV

Citroën zit financieel niet in de beste papieren, maar kiest deze periode om opnieuw z'n stoute designschoenen aan te trekken. We zagen het al bij de C4 Picasso. En natuurlijk verschijnt de Grand C4 Picasso niet alleen ten tonele met twee extra zitplaatsen, maar ook met dezelfde durf en originaliteit. Dat uit zich onder meer in een specifiek front, dat de twee modellen van elkaar onderscheidt.

Net als z'n kleine broer staat dit model op het nieuwe EMP2-platform van Peugeot en Citroën. Dat betekent dat de wielbasis met 11cm kon worden verlengd tot 2,84m en dat de totale lengte ook toenam ten opzichte van z'n voorganger, terwijl er toch nog 100kg aan ballast overboord werd geworpen.

De Grand C4 Picasso wordt een heus ruimtewonder. De bagageruimte met vijf zitplaatsen in gebruik zwelt met 69l tot 645l en wie de tweede zitrij vooruit schuift kan achter z'n passagiers al meteen 700l vracht parkeren. Hoeveel ruimte er over blijft met zeven inzittenden aan boord - dat geeft Citroën dan weer niet prijs.

De toegankelijkheid van de derde zitrij is er beter op geworden dankzij grotere achterdeuren. De zitjes op de derde rij zijn in de vloer te klappen, terwijl je op de tweede zitrij voortaan wordt verwend door stoelen die individueel geheel instelbaar zijn.

Als je omhoog klimt door het uitrustingsniveau, dan kom je er uiteindelijk ook vliegtuigtafeltjes of een multimediapakket in tegen. Maar niet alle weelde gaat aan de voorste inzittenden voorbij. In een ‘Lounge pakket' zitten onder meer voorzetels met massagestand, specifieke hoofdsteunen en een voetsteun voor de voorste passagier.

Als voorste inzittende kijk je uit op een tweetal kleurenschermen. Het eerste is 7" groot en aanraakgevoelig. Je kan er de navigatie of klimaatregeling mee bekijken en natuurlijk ook op de hoogte blijven van Facebook en Twitter. En er zijn tegenwoordig ook apps voor te vinden. Het tweede scherm toont bestuurdersinformatie en is zelfs 12" groot.

Onder de kap komen drie dieselmotoren met vermogens van 90, 115 en 150pk. De zuinigste van het trio (e-HDI 90 Airdream) verbruikt slechts 3,8l/100km en heeft een CO2-uitstoot van 98gr/km. De middelste verbruikt 2 deciliter meer.

Wie voor de Citroën Grand C4 Picasso valt zal zich te buiten kunnen gaan aan de vele opbergmogelijkheden en opties. Er is een elektrisch te openen en te sluiten achterklep, een 220V-aansluiting, een achteruitrijcamera en zelfs een 360 graden camera die parkeren gemakkelijker maakt. Over parkeren gesproken, dat kan dankzij het Park Assist systeem volledig automatisch worden uitgevoerd. Actieve cruise control, Lane Departure Warning, automatisch grootlicht en dodehoekdetectie behoren eveneens tot de mogelijkheden. Uiteraard ontbreken aansluitingen voor smartphones en muziekspelers niet en is de keuze in kleuren en materialen voor zowel in- als exterieur zeer uitgebreid. We hadden niet anders verwacht. Meer beeld is er in de fotospecial.